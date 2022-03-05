В преддверии Международного женского дня Росгосцирк запускает благотворительную акцию "Счастливая мама"

Участницы акции — мамы, воспитывающие 10 и более детей. Действующим законодательством Российской Федерации и Самарской области предусмотрены следующие награды многодетных матерей и семей: орден "Родительская слава", медаль ордена "Родительская слава", знак отличия "Материнская доблесть" I и II степени.

Гордостью Самарской области являются пять многодетных семей, воспитывающих 10 и более детей и награжденных почетными знаками: орденом "Родительская слава", знаком отличия "Материнская доблесть" I cтепени.

Семья Анисимовых воспитывает 10 детей. Татьяна Владимировна награждена орденом "Родительская слава" в 2009 г., награждена знаком отличия "Материнская доблесть" I степени в 2015 г.

Семья Романовых воспитывает 12 детей (8 несовершеннолетних детей). Надежда Ивановна награждена знаком отличия "Материнская доблесть" I степени в 2008 г.

Семья Гукасян воспитывает 11 детей (3 несовершеннолетние), Алина Генриковна награждена знаком отличия "Материнская доблесть" II степени — 2009 г., знаком отличия "Материнская доблесть" I степени — 2013 г.

Семья Савиных воспитывает 12 детей (несовершеннолетний 1 ребенок). Эмилия Владимировна награждена орденом "Родительская слава" в 2016 г., награждена знаком отличия "Материнская доблесть" I степени — 2008 г.

Семья Ронжиных воспитывает 10 детей. Альбина Анатольевна награждена орденом "Родительская слава" в 2016 г.

Самарский государственный цирк пригласил многодетных семей 6 марта в 15:00 часов для торжественного поздравления с приближающимся Женским праздником, а подарком для многодетных семей станет посещение грандиозного циркового шоу Гии Эрадзе "Бурлеск". Для поздравления и теплых слов благодарности многодетным женщинам приглашена министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Воробьева Регина Алексеевна.

Для освещения благотворительной акции "Счастливая мама" приглашаются журналисты (6 марта в 14:30).