В преддверии Международного женского дня Росгосцирк запускает благотворительную акцию "Счастливая мама"

Участницы акции — мамы, воспитывающие 10 и более детей. Действующим законодательством Российской Федерации и Самарской области предусмотрены следующие награды многодетных матерей и семей: орден "Родительская слава", медаль ордена "Родительская слава", знак отличия "Материнская доблесть" I и II степени.
Гордостью Самарской области являются пять многодетных семей, воспитывающих 10 и более детей и награжденных почетными знаками: орденом "Родительская слава", знаком отличия "Материнская доблесть" I cтепени.
Семья Анисимовых воспитывает 10 детей. Татьяна Владимировна награждена орденом "Родительская слава" в 2009 г., награждена знаком отличия "Материнская доблесть" I степени в 2015 г.
Семья Романовых воспитывает 12 детей (8 несовершеннолетних детей). Надежда Ивановна награждена знаком отличия "Материнская доблесть" I степени в 2008 г.
Семья Гукасян воспитывает 11 детей (3 несовершеннолетние), Алина Генриковна награждена знаком отличия "Материнская доблесть" II степени — 2009 г., знаком отличия "Материнская доблесть" I степени — 2013 г.
Семья Савиных воспитывает 12 детей (несовершеннолетний 1 ребенок). Эмилия Владимировна награждена орденом "Родительская слава" в 2016 г., награждена знаком отличия "Материнская доблесть" I степени — 2008 г.
Семья Ронжиных воспитывает 10 детей. Альбина Анатольевна награждена орденом "Родительская слава" в 2016 г.
Самарский государственный цирк пригласил многодетных семей 6 марта в 15:00 часов для торжественного поздравления с приближающимся Женским праздником, а подарком для многодетных семей станет посещение грандиозного циркового шоу Гии Эрадзе "Бурлеск". Для поздравления и теплых слов благодарности многодетным женщинам приглашена министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Воробьева Регина Алексеевна.
Для освещения благотворительной акции "Счастливая мама" приглашаются журналисты (6 марта в 14:30).
Последние комментарии
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа