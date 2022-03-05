16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские кардиохирурги спасли жизнь пациентке со сложным диагнозом Самарская область выступит на крупных туристических выставках Коллектив Богатовской больницы пополнился благодаря программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" В Самаре пройдет V день здоровья студенческих отрядов региона В Самаре пройдет весенняя ярмарка самозанятых

Общество

В преддверии Международного женского дня Росгосцирк запускает благотворительную акцию "Счастливая мама"

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 25
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Участницы акции — мамы, воспитывающие 10 и более детей. Действующим законодательством Российской Федерации и Самарской области предусмотрены следующие награды многодетных матерей и семей: орден "Родительская слава", медаль ордена "Родительская слава", знак отличия "Материнская доблесть" I и II степени.

Гордостью Самарской области являются пять многодетных семей, воспитывающих 10 и более детей и награжденных почетными знаками: орденом "Родительская слава", знаком отличия "Материнская доблесть" I cтепени.

Семья Анисимовых воспитывает 10 детей. Татьяна Владимировна награждена орденом "Родительская слава" в 2009 г., награждена знаком отличия "Материнская доблесть" I степени в 2015 г.

Семья Романовых воспитывает 12 детей (8 несовершеннолетних детей). Надежда Ивановна награждена знаком отличия "Материнская доблесть" I степени в 2008 г.

Семья Гукасян воспитывает 11 детей (3 несовершеннолетние), Алина Генриковна награждена знаком отличия "Материнская доблесть" II степени — 2009 г., знаком отличия "Материнская доблесть" I степени — 2013 г.

Семья Савиных воспитывает 12 детей (несовершеннолетний 1 ребенок). Эмилия Владимировна награждена орденом "Родительская слава" в 2016 г., награждена знаком отличия "Материнская доблесть" I степени — 2008 г.

Семья Ронжиных воспитывает 10 детей. Альбина Анатольевна награждена орденом "Родительская слава" в 2016 г.

Самарский государственный цирк пригласил многодетных семей 6 марта в 15:00 часов для торжественного поздравления с приближающимся Женским праздником, а подарком для многодетных семей станет посещение грандиозного циркового шоу Гии Эрадзе "Бурлеск". Для поздравления и теплых слов благодарности многодетным женщинам приглашена министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Воробьева Регина Алексеевна.

Для освещения благотворительной акции "Счастливая мама" приглашаются журналисты (6 марта в 14:30).

Гид потребителя

Последние комментарии

Georgii Semashko 16 февраля 2022 17:06 Эксперты: Рост показателей, характеризующих качество жизни, в Самарской области значительный

Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.

Sergei K 16 февраля 2022 06:42 Затравили до больницы: родители ученицы добиваются уголовного преследования руководителей частной школы

Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Герасим Мумукин 27 декабря 2021 17:10 Дмитрий Муратов отказался от звания почетного гражданина Самарской области

Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!

Наталия Завьялова 27 ноября 2021 11:06 В трех квартирах Промышленного района затампонировали канализацию за долги перед "РКС-Самара"

У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа

Фото на сайте

В Самарскую область прибыли первые вынужденные переселенцы из ДНР

В Самарскую область прибыли первые вынужденные переселенцы из ДНР

10 молодых семей Похвистнева в ближайшее время смогут улучшить жилищные условия

10 молодых семей Похвистнева в ближайшее время смогут улучшить жилищные условия

Студентка из Самары удостоилась титула Мисс Мира

Студентка из Самары удостоилась титула Мисс Мира

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3