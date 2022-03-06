Новикомбанк увеличил портфель привлеченных средств физлиц в 2021 году

Портфель привлеченных средств розничных клиентов Новикомбанка, опорного банка госкорпорации Ростех, по итогам 2021 года вырос на 31%. Такая динамика обусловлена, в частности, ростом числа депозитов физлиц и объема средств клиентов на текущих счетах.

Остаток средств физических лиц на текущих счетах в Новикомбанке за прошедший год увеличился на 41,5%. Аналитики банка объясняют это, во-первых, ростом количества розничных клиентов, а во-вторых, тем, что граждане все чаще предпочитают банковскую карту хранению наличности на руках.

Прирост депозитов физлиц в Новикомбанке составил 27,2%. Наиболее востребованы среди клиентов вклады розничной продуктовой линейки: "Капитал" с повышенной процентной ставкой и выплатой процентов в конце срока; "Комфорт" на различные сроки с возможностью пополнения и расходования средств; новый высокодоходный "Рантье" с привязкой процентной ставки к ключевой ставке Банка России и применением процентной "надбавки" до 0,5%.

С 4 марта 2022 года в банке действуют новые условия по рублевым и валютным депозитам. Доходность вкладов линейки "Капитал" составит до 25% годовых в рублях, до 9% годовых в долларах и до 8% в евро. Ставки по вкладам "Рост" установлены на уровне до 20% в рублях, 7% в долларах, 6,5% в евро. По линейке вкладов "Комфорт" уровень ставок достигает 19% в рублях, 7% в долларах, 6% в евро.

"На протяжении всего прошлого года Новикомбанк стабильно отмечал рост показателей по привлечению средств физических лиц. Итоговые результаты стали следствием постоянной работы, направленной на поддержание рыночных условий по основной линейке депозитов и предложению клиентам привлекательных сезонных вкладов. Конечно, повлиял и общий тренд на повышение ставок, поэтому динамика сбережений населения в банковском секторе постоянно растет. При этом вклады — наиболее понятные и безопасные инструменты для граждан", — прокомментировал заместитель председателя правления Новикомбанка Герман Белоус.