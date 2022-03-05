На восьми трассах в Самарской области из-за сильной снежной бури ограничено движение транспорта

В субботу, 5 марта, в 19:03 в Центр управления в кризисных ситуациях от ФКУ "Поволжуправтодор" поступил распорядительный акт о введении временного ограничения движения.

В соответствии с ним с 17:30 5 марта в связи с неблагоприятными погодными условиями введено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на 8 участках автомобильных дорог федерального значения в регионе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

1) с 0+000 по 165+612 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-229 "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" на участке "Обводная г. Самара от а/д "Урал" до "Самара-Волгоград" в Самарской области;

2) с 23+800 км по 172+800 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения "А-300 Самара-Большая Черниговка-граница с Республикой Казахстан" в Самарской области и Оренбургской области;

3) с 29+115 км по 132+565 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 "Урал" на участке подъезд к г. Оренбург в Самарской области;

4) с 136+040 км по 209+704 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Ульяновск-Димитровград-Самара в Самарской области;

5) с 17+900 км по 23+200 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград в Самарской области;

6) с 294+500 км по 294+660 км, с 295+100 км по 328+400 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 "Урал" Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск на участке подъезд к г. Ульяновск в Самарской области;

7) с 0+000 км по 12+000 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 "Урал" Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск на участке подъезд к г. Самара в Самарской области;

8) с 861+864 км по 1194+766 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 "Урал" Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск в Самарской области;

Ориентировочное время окончания ограничения движения 5 марта в 24:00.