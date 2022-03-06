К утру в снежном заторе в Кинельском районе оставалось пять машин

В воскресенье, 6 марта, по состоянию на 4:00 в Кинельском районе на автодороге "Бузаевка-Чубовка" в заторе находятся пять автомобилей, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В чрезвычайной службе уточняют, что водителям при необходимости оказывается помощь в доставке их в пункт обогрева в селе Бузаевка. Администрацией района организовано обеспечение топливом.

Инженерная техника МЧС России продолжает проводить работы по расчистке проезжей части.

Напомним, что вечером в заторе, образовавшемся из-за метели, на данном участке дороги находилось около 50 автомобилей.