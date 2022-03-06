"Крылья Советов" в первом матче 2022 года сыграли в ничью с тульским "Арсеналом"

В воскресенье, 6 марта, ФК "Крылья Советов" в первом официальном матче 2022 года не смог обыграть "Арсенал", сообщает сайт клуба.

Встреча началась для хозяев крайне неудачно - после ошибки защитника Костанца Фернандо туляки смогли открыть счет. Отличился Кингс Кангбва. Не смотря на все усилия волжан, первый тайм завершился с преимуществом гостей.

Во втором тайме "Крылья" с новыми силами пошли вперед и смогли сравнять счет - после передачи Максима Глушенкова с угла вратарской Владислав Сарвели отправил мяч в сетку ворот – 1:1.

Однако, уже на 70 минуте "Арсенал" вновь вышел вперед. После игры рукой в штрафной волжан был назначен пенальти, который реализовал Джордже Деспотович.

И все-таки волжанам удалось спасти хотя бы одно очко. На 83 минуте отличился новобранец самарцев Иван Игнатьев, который замкнул прострел с фланга Гленна Бейла.

За 4 минуты до конца основного времени гости остались в меньшинстве - за второе предупреждение был удален Чаушич. Однако забить еще один мяч "Крылья" так и не смогли. В итоге ничья и Самара теряет два очка.

Матчи "Крыльев Советов" - "Ростов" и "Краснодар" - "Локомотив" в рамках 19-го тура Российской Премьер-лиги перенесены. Это связано с приостановкой работы аэропортов в Ростове-на-Дону и Краснодаре.