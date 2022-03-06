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"Крылья Советов" в первом матче 2022 года сыграли в ничью с тульским "Арсеналом" Спортивный директор "Акрона" покинул клуб из-за политической ситуации В ФК "Акрон" назначен новый главный тренер "Крылья Советов" не будут продлевать контракт с Божиным Академию Коноплева отдадут в концессию на 20 лет

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"Крылья Советов" в первом матче 2022 года сыграли в ничью с тульским "Арсеналом"

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 6 марта, ФК "Крылья Советов" в первом официальном матче 2022 года не смог обыграть "Арсенал", сообщает сайт клуба.

Фото: www.kc-camapa.ru

Встреча началась для хозяев крайне неудачно - после ошибки защитника Костанца Фернандо туляки смогли открыть счет. Отличился Кингс Кангбва. Не смотря на все усилия волжан, первый тайм завершился с преимуществом гостей.

Во втором тайме "Крылья" с новыми силами пошли вперед и смогли сравнять счет - после передачи Максима Глушенкова с угла вратарской Владислав Сарвели отправил мяч в сетку ворот – 1:1.

Однако, уже на 70 минуте "Арсенал" вновь вышел вперед. После игры рукой в штрафной волжан был назначен пенальти, который реализовал Джордже Деспотович.

И все-таки волжанам удалось спасти хотя бы одно очко. На 83 минуте отличился новобранец самарцев Иван Игнатьев, который замкнул прострел с фланга Гленна Бейла.

За 4 минуты до конца основного времени гости остались в меньшинстве - за второе предупреждение был удален Чаушич. Однако забить еще один мяч "Крылья" так и не смогли. В итоге ничья и Самара теряет два очка.

Матчи "Крыльев Советов" - "Ростов" и "Краснодар" - "Локомотив" в рамках 19-го тура Российской Премьер-лиги перенесены. Это связано с приостановкой работы аэропортов в Ростове-на-Дону и Краснодаре.

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Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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