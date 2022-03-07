Гадалку осудили за "снятие порчи" с наивной самарчанки

В Самаре гадалку осудили за мошенничество, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, неоднократно судимая уроженка Свердловска в сентябре 2021 г. предложила сотруднице маникюрного салона снять порчу. За волшебные услуги "клиентка" отдала гадалке 12 тыс. руб. и золотую цепочку с кулоном стоимостью 40 тыс. рублей.

Позже потерпевшая догадалась, что ее обманули. Как она поняла, что снятие порчи не сработало, не уточняется.

Подсудимая признала вину. Ее приговорили к году и восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.