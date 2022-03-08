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Общество

Скончался профессор ТГУ Владимир Столбов

ТОЛЬЯТТИ. 8 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 6 марта, на 91-м году жизни скончался профессор Тольяттинского государственного университета (ТГУ) Владимир Иванович Столбов, сообщается на сайте вуза.

Фото: фото предоставлено ТГУ

22 года он руководил Тольяттинским политехническим институтом, создал научную школу в области сварки, разработал десятки новых способов сварки и пайки, а также новое сварочное оборудование.

Владимир Столбов внёс свой вклад в освоение космоса: он разработал технологию и оборудование для сварки алюминиевых сплавов для изготовления баков космических ракет типа "Протон", "Мир" и "Салют", защитив по этой тематике кандидатскую (1964 год) и докторскую диссертации (1983 год).

Автор более 550 научных трудов и 70 изобретений, Владимир Иванович оказал значительное влияние на развитие науки.

Достижения Владимира Столбова признаны на высшем уровне — он заслуженный деятель науки и техники РФ, лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники, был награждён шестью медалями ВДНХ СССР, премией правительства РФ.

"В нашей памяти, памяти всех его коллег, друзей, учеников Владимир Иванович навсегда останется выдающимся учёным и талантливым педагогом; грамотным руководителем с большими организаторскими способностями; невероятно деятельным человеком, преданным избранному однажды делу, которому он оставался верен всю свою жизнь", - отмечают в вузе.

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