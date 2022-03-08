Скончался профессор ТГУ Владимир Столбов

В воскресенье, 6 марта, на 91-м году жизни скончался профессор Тольяттинского государственного университета (ТГУ) Владимир Иванович Столбов, сообщается на сайте вуза.
22 года он руководил Тольяттинским политехническим институтом, создал научную школу в области сварки, разработал десятки новых способов сварки и пайки, а также новое сварочное оборудование.
Владимир Столбов внёс свой вклад в освоение космоса: он разработал технологию и оборудование для сварки алюминиевых сплавов для изготовления баков космических ракет типа "Протон", "Мир" и "Салют", защитив по этой тематике кандидатскую (1964 год) и докторскую диссертации (1983 год).
Автор более 550 научных трудов и 70 изобретений, Владимир Иванович оказал значительное влияние на развитие науки.
Достижения Владимира Столбова признаны на высшем уровне — он заслуженный деятель науки и техники РФ, лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники, был награждён шестью медалями ВДНХ СССР, премией правительства РФ.
"В нашей памяти, памяти всех его коллег, друзей, учеников Владимир Иванович навсегда останется выдающимся учёным и талантливым педагогом; грамотным руководителем с большими организаторскими способностями; невероятно деятельным человеком, преданным избранному однажды делу, которому он оставался верен всю свою жизнь", - отмечают в вузе.
Последние комментарии
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа