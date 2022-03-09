Житель Самарской области получил шесть лет колонии за покушение на убийство

В Новокуйбышевске Самарской области суд вынес приговор 56-летнему жителю Волжского района, которого обвиняли в покушении на убийство. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Ночью 4 февраля 2021 г. в квартире в мкр Кошелев Парк мужчина поссорился со знакомым и не менее 10 раз ударил того ножом. Потерпевший оказал сопротивление и смог покинуть квартиру.

Пострадавшего госпитализировали.

Суд приговорил обвиняемого к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.