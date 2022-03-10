Россельхозбанк объединил 30 тысяч сотрудников в отечественном мобильном приложении

Россельхозбанк запустил мобильное приложение для своих сотрудников — "Мой офис". Приложение позволяет быстро оптимизировать бизнес процессы и содержит все необходимые инструменты для эффективной работы: от информационных сервисов и защищенного мессенджера до сервисов управления задачами и календаря. Приложение, которое объединяет в одном цифровом пространстве 30 тысяч сотрудников банка по всей стране, реализовано на основе российских ИТ-решений.

"Мой офис" — современный инструмент для общения, управления командой и организации рабочего пространства. Приложение повышает гибкость рабочего процесса и увеличивает скорость проведения рутинных операций. Например, в приложении можно подать заявление на отпуск, заказать справку 2-НДФЛ, узнавать новости о жизни банка, управлять личными задачами, пользоваться кадровыми сервисами, общаться в безопасном корпоративном мессенджере и многое другое. Интуитивно понятный интерфейс позволяет быстро находить всё самое важное", — отмечает директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Сотрудники банка ведут деловую переписку исключительно по защищенным каналам, которые соответствуют государственным стандартам обеспечения сохранности банковской тайны. Теперь, благодаря приложению, они могут обсуждать рабочие вопросы вне стационарного или удаленного рабочего места.

"Это очередной шаг к созданию в банке современного цифрового HR-бренда. Современным сотрудникам очень важно понимать, что они часть единого организма. Новое приложение позволяет им не теряться в потоках информации, оперативно делиться своими идеями, задавать волнующие их вопросы. Конечно, помимо упрощения рутинных задач, это и наш вклад в усиления ESG составляющей банка, за счет сокращения бумажной документации", — добавила Елена Батурова.