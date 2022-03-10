В Сызрани вынесли приговор за создание подпольного алкоцеха

Сызранский городской суд вынес приговор местному жителю, организовавшему цех по производству контрафактного алкоголя. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

Незаконное предприятие обнаружили в июле 2020 года. В цеху и на складе изъяли более 10 тонн спиртосодержащей жидкости. Часть была разлита в бутылки марок водки "Царская", "Родник Сибири", "Старая Москва", а также коньяка марок "Старый Кенинсберг" и "Hennessy X.O." Стоимость изъятого контрафакта составляет более 3 млн рублей.

В отношении подозреваемого возбудили уголовные дела по п. "а, б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ ("Производство продукции без маркировки"), п. "б" ч. 2 ст. 171.3 УК РФ ("Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции") и ч. 3 ст. 180 УК РФ ("Незаконное использование средств индивидуализации товаров").

Суд назначил мужчине два года лишения свободы условно.