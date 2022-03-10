"Родник" продает дебиторку на 5 млрд рублей

ООО СК "Родник" выставило на торги права требования к 143 контрагентам в размере 5,2 млрд рублей. Начальная цена лота соответствует сумме долга, шаг аукциона - 5%. Торги назначены на 19 апреля.

Согласно экспертизе, резкий рост дебиторской задолженности наблюдался на предприятии с 2016 года. При этом наибольший вес приходится на юрлица, входящие в единую группу компаний ООО "Статус-Групп", бенефициаром которого называют бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. Часть этих организаций находится в процедуре банкротства или исключена из ЕГРЮЛ. Более 1 млрд руб. задолженности приходится на ЗАО УК "Кристалл-Лефортово" Павла Сметаны - в прошлом руководителя "Родника".

Самарский завод предоставлял рассрочку платежа за реализованную продукцию, отвлекал "свои оборотные средства в расчеты на нереально долгие сроки и тем самым кредитует своих контрагентов, формирует тем рисковую среду невозвратных товарных кредитов при очень длинных сроках расчета", - говорится в заявлении конкурсного управляющего. Эксперт также строит неоптимистичные прогнозы по возврату дебиторской задолженности.

Напомним, финансовый анализ "Родника" показал, что до июля 2016 г. бенефициаром компании являлся Александр Милеев. Далее контроль перешел конечным бенефициарам ООО "Статус-групп", к которым конкурсный управляющий относит бывшего руководителя "Родника" Павла Сметану, Андрея Урванцева, Сергея Попова, Сергея Гаджука (все руководили "Статус-групп" в разное время), Игоря Чуяна и Арсена Ципинова.

Чуян для выхода из кризисной ситуации подконтрольных алкогольных компаний привлек бенефициара ГК "Кристалл-Лефортово" Павла Сметану. Его компании открыли счета в "ОФК-Банке" и начали кредитоваться. Кредиты с компаний Чуяна перераспределялись на организации, подконтрольные Сметане. В эту схему попал и "Родник".

Имея свои производственные мощности, он приобретал алкогольную продукцию у "Статус-групп" и "Кристалл-Лефортово", расплачиваясь за нее кредитными средствами. Кроме того, "Родник" закупал спирт по завышенным ценам. Также по высокой стоимости завод приобретал комплектующие и ликеро-водочные изделия для дальнейшей перепродажи.