В Самаре возобновлен аварийно-ямочный ремонт дорог

В Самаре возобновили работы по аварийно-ямочному ремонту дорог, сообщает мэрия города.

Это первый вид ремонта, технологию которого можно применять и при отрицательной температуре воздуха: от –10 С и выше.

Напомним, что для производства работ используется литая асфальтобетонная смесь. Ее температура превышает температуру стандартной асфальтобетонной смеси и составляет в среднем 210-215° С. Несомненным преимуществом при работе с таким материалом является тот факт, что вся жидкость из заливаемой выбоины выпаривается. Таким образом, влажное покрытие ремонту не помеха.

В ночь на 10 марта аварийно-ямочный ремонт проводили, в том числе, на ул. Самарской.