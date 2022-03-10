Новикомбанк поддержит промышленные предприятия Иркутской области

Новикомбанк, опорный банк госкорпорации Ростех, подписал соглашение о сотрудничестве с Фондом развития промышленности Иркутской области. Партнерство поможет расширить в регионе систему финансирования производственных промышленных компаний путем создания им условий для равного доступа к выгодным кредитным продуктам.
Программы Фонда развития промышленности Иркутской области предусматривают предоставление целевых займов субъектам деятельности за счет региональных бюджетных средств и средств других источников, в том числе совместно с организациями, входящими в состав инфраструктуры содействия промышленности.
Новикомбанк, главной миссией которого является поддержка российской промышленности, выступит той самой организацией, с помощью которой будут софинансироваться проекты по существующим программам фонда. Сотрудничество сторон нацелено на поиск и рассмотрение инновационных проектов, которым будут предоставлены финансовые и иные меры поддержки. В рамках соглашения предполагается также эффективное взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления в интересах развития промышленности Иркутской области.
"Подписанное соглашение открывает новые возможности для поддержки инвестиционных проектов предприятий и предпринимателей региона. Мы готовы предоставить нашим клиентам информационно–консультационную помощь и полное сопровождение проекта до момента его завершения, а также банковские гарантии в обеспечение займов фонда. Уверена, что партнерство между нашими организациями послужит росту производства в Иркутской области", — прокомментировала управляющая офисом Новикомбанка в Иркутске Светлана Дмитриева.
"Для нас расширение перечня финансовых организаций, являющихся партнерами фонда, — приоритетная задача, — пояснила директор Фонда развития промышленности Иркутской области Яна Шевченко. — С учетом многолетнего опыта работы Новикомбанка именно в сфере промышленности, я уверена, что совместными усилиями мы сформируем для предприятий региона целый комплекс мероприятий, которые помогут им выйти на качественно новый уровень развития".
Последние комментарии
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.