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Новикомбанк поддержит промышленные предприятия Иркутской области

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк, опорный банк госкорпорации Ростех, подписал соглашение о сотрудничестве с Фондом развития промышленности Иркутской области. Партнерство поможет расширить в регионе систему финансирования производственных промышленных компаний путем создания им условий для равного доступа к выгодным кредитным продуктам.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Программы Фонда развития промышленности Иркутской области предусматривают предоставление целевых займов субъектам деятельности за счет региональных бюджетных средств и средств других источников, в том числе совместно с организациями, входящими в состав инфраструктуры содействия промышленности.

Новикомбанк, главной миссией которого является поддержка российской промышленности, выступит той самой организацией, с помощью которой будут софинансироваться проекты по существующим программам фонда. Сотрудничество сторон нацелено на поиск и рассмотрение инновационных проектов, которым будут предоставлены финансовые и иные меры поддержки. В рамках соглашения предполагается также эффективное взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления в интересах развития промышленности Иркутской области.

"Подписанное соглашение открывает новые возможности для поддержки инвестиционных проектов предприятий и предпринимателей региона. Мы готовы предоставить нашим клиентам информационно–консультационную помощь и полное сопровождение проекта до момента его завершения, а также банковские гарантии в обеспечение займов фонда. Уверена, что партнерство между нашими организациями послужит росту производства в Иркутской области", — прокомментировала управляющая офисом Новикомбанка в Иркутске Светлана Дмитриева.

"Для нас расширение перечня финансовых организаций, являющихся партнерами фонда, — приоритетная задача, — пояснила директор Фонда развития промышленности Иркутской области Яна Шевченко. — С учетом многолетнего опыта работы Новикомбанка именно в сфере промышленности, я уверена, что совместными усилиями мы сформируем для предприятий региона целый комплекс мероприятий, которые помогут им выйти на качественно новый уровень развития".

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