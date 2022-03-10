16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Месячник по благоустройству в Самаре начнется 1 апреля В Самаре возобновлен аварийно-ямочный ремонт дорог В Самаре устраняются подтопления на дорогах В Самаре проходят общественные обсуждения дизайн-проектов территорий для благоустройства в 2023 году В Самаре на несколько недель закрыто движение транспорта по пр. Юных Пионеров

ЖКХ и благоустройство Общество

Победители новогодней акции от "ЭнергосбыТ Плюс" получили квитанции с призовым зачислением средств

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Клиенты "ЭнергосбыТ Плюс", ставшие победителями ежегодной акции "В Новый год — без долгов!", получили квитанции на оплату тепла с призовым зачислением 1000 рублей. В общей сложности подарки от энергокомпании в этом году получили 200 жителей Самары, 140 — Тольятти, 60 — Новокуйбышевска и 100 — Сызрани.

Напомним, в декабре 2021 года Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" провел традиционную акцию "В Новый год — без долгов!", по условиям которой жителям региона необходимо было до конца года погасить задолженность за тепловую энергию (если она имелась), а также авансом оплатить декабрьское потребление. В акции приняли участие свыше 378 тысяч клиентов энергокомпании в Самарской области.

"Мы рады поощрить тех наших клиентов, кто своевременно и в полном объеме оплачивает тепловую энергию. Более того, в этом году мы удвоили число счастливчиков, получивших кэшбэк от энергетиков", — рассказал директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Квитанции за февраль 2022 года уже сегодня доступны в личном кабинете клиента. Кроме того, жители Самарской области могут отказаться от бумажных квитанций и перейти на электронную версию платежных документов от "ЭнергосбыТ Плюс". Оформить подписку можно на сайте энергокомпании samara.esplus.ru/service/email/ и в личном кабинете "ЭнергосбыТ Плюс".

Гид потребителя

Последние комментарии

Наталия Завьялова 27 ноября 2021 11:06 В трех квартирах Промышленного района затампонировали канализацию за долги перед "РКС-Самара"

У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа

Александр Чайка 09 августа 2021 23:22 "Т Плюс" обновил теплосети под оживленными дорожными развязками в Самаре

Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы

Влад Кателин 30 июля 2021 13:21 В "ЭкоСтройРесурсе" принимают претензии по квитанциям за вывоз ТКО

Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?

Людмила Богданова 16 мая 2021 15:29 Поселок "Озерный": ветхие новостройки за 700 миллионов

Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.

Юлия Шехмаметьева 08 октября 2018 15:43 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

Фото на сайте

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3