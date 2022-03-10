Победители новогодней акции от "ЭнергосбыТ Плюс" получили квитанции с призовым зачислением средств

Клиенты "ЭнергосбыТ Плюс", ставшие победителями ежегодной акции "В Новый год — без долгов!", получили квитанции на оплату тепла с призовым зачислением 1000 рублей. В общей сложности подарки от энергокомпании в этом году получили 200 жителей Самары, 140 — Тольятти, 60 — Новокуйбышевска и 100 — Сызрани.

Напомним, в декабре 2021 года Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" провел традиционную акцию "В Новый год — без долгов!", по условиям которой жителям региона необходимо было до конца года погасить задолженность за тепловую энергию (если она имелась), а также авансом оплатить декабрьское потребление. В акции приняли участие свыше 378 тысяч клиентов энергокомпании в Самарской области.

"Мы рады поощрить тех наших клиентов, кто своевременно и в полном объеме оплачивает тепловую энергию. Более того, в этом году мы удвоили число счастливчиков, получивших кэшбэк от энергетиков", — рассказал директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Квитанции за февраль 2022 года уже сегодня доступны в личном кабинете клиента. Кроме того, жители Самарской области могут отказаться от бумажных квитанций и перейти на электронную версию платежных документов от "ЭнергосбыТ Плюс". Оформить подписку можно на сайте энергокомпании samara.esplus.ru/service/email/ и в личном кабинете "ЭнергосбыТ Плюс".