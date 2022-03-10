Победители новогодней акции от "ЭнергосбыТ Плюс" получили квитанции с призовым зачислением средств

Клиенты "ЭнергосбыТ Плюс", ставшие победителями ежегодной акции "В Новый год — без долгов!", получили квитанции на оплату тепла с призовым зачислением 1000 рублей. В общей сложности подарки от энергокомпании в этом году получили 200 жителей Самары, 140 — Тольятти, 60 — Новокуйбышевска и 100 — Сызрани.
Напомним, в декабре 2021 года Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" провел традиционную акцию "В Новый год — без долгов!", по условиям которой жителям региона необходимо было до конца года погасить задолженность за тепловую энергию (если она имелась), а также авансом оплатить декабрьское потребление. В акции приняли участие свыше 378 тысяч клиентов энергокомпании в Самарской области.
"Мы рады поощрить тех наших клиентов, кто своевременно и в полном объеме оплачивает тепловую энергию. Более того, в этом году мы удвоили число счастливчиков, получивших кэшбэк от энергетиков", — рассказал директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Квитанции за февраль 2022 года уже сегодня доступны в личном кабинете клиента. Кроме того, жители Самарской области могут отказаться от бумажных квитанций и перейти на электронную версию платежных документов от "ЭнергосбыТ Плюс". Оформить подписку можно на сайте энергокомпании samara.esplus.ru/service/email/ и в личном кабинете "ЭнергосбыТ Плюс".
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается