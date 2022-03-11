Бухгалтер из Самарской области получила условный срок за мошенничество

Сызранский районный суд вынес приговор жительнице Сызранского района, которую обвиняли в двух эпизодах мошенничества. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

С января 2019 г. по июль 2020 г. главбух МУП "Балашейское жилищно-коммунальное хозяйство" похитила у организации 317 тыс. рублей. Женщина переводила их со счета, на который поступала оплата за ЖКУ, на свои счета.

Суд назначил ей два года и два месяца лишения свободы условно с испытательным сроком в год. Приговор в законную силу еще не вступил.