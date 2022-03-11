Житель Самарской области отправил в больницу знакомого и обокрал двух приятельниц

Кинель-Черкасский районный суд Самарской области вынес приговор 29-летнему мужчине, которого обвиняли в угоне, краже и причинении тяжких травм по неосторожности. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В июне 2021 г. житель с. Кинель-Черкассы выпивал со знакомым, а потом толкнул его. Пострадавший упал и получил тяжкие травмы.

В сентябре того же года мужчина выпивал с приятельницей у нее дома и украл мобильник стоимостью около 8 тыс. рублей.

В октябре он угнал Lada Kalina своей знакомой, сорвав замок на двери гаража. На выезде из села бензин закончился, и машина заглохла. Угонщик бросил ее на дороге.

Суд приговорил сельчанина к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.