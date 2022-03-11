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В Самарской области продолжается строительство важнейших объектов социальной сферы

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Ход строительства важнейших объектов социальной сферы обсудили в правительстве Самарской области на совещании, которое провел 10 марта глава регионального кабмина, первый вице-губернатор Виктор Кудряшов.

На совещании обсудили ход строительства соцобъектов, подробно остановились на рисках и причинах возможных отступлений от графика.

В 2022 году в Самарской области планируется ввести в эксплуатацию 19 объектов, в том числе 14 - в рамках национальных проектов. Это детские сады на Подшипниковой и Ташкентской в Самаре, вторая очередь школы на 5-й просеке в областном центре: они будут сданы весной этого года. Ввод школы на 1600 мест в Тольятти и детского сада в районе новостроек ЛДС-2 в Тольятти намерены завершить к концу года. Здесь возникли проблемы с технологическим присоединением к сетям водоснабжения и водоотведения, но в настоящее время вопрос близок к решению.

Проектирование и строительство общеобразовательной школы на 1500 мест в селе Лопатино Волжского района для микрорайона Южный город в рамках государственно-частного партнерства также планируется осуществить в текущем году.

В работе и спортивные объекты: лыжероллерная трасса для учебно-спортивного центра "Чайка" в муниципальном районе Волжский и крытый футбольный манеж в Самаре возле стадиона "Солидарность Арена". Планируется до конца года завершить работы на двух объектах здравоохранения - административном здании Нефтегорской центральной районной больницы и новом корпусе Самарской областной детской инфекционной больницы на улице Шверника.

Наиболее острой проблемой сегодня является удорожание строительства. Виктор Кудряшов призвал руководство профильных министерств активнее использовать механизм, позволяющий компенсировать подрядчикам удорожание строительных работ и услуг: постановление правительства РФ №1315, позволяющее пересматривать условия контракта.

"Коллеги, механизм отработан, средства в бюджете есть - 43 млрд рублей правительство Российской Федерации направляет регионам на компенсации в связи с удорожанием строительства. Мы все понимаем, что необходимо делать: корректировка сметы, письмо, сопровождение министра. Инструменты поддержки отрасли необходимо использовать в полной мере", - обратился к участникам совещания Виктор Кудряшов.

Обсудили вопросы строительства социальных объектов, которое идет вне рамок нацпроекта, за счет средств областного бюджета. Это физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом 36×18 в поселке Смышляевка, детское оздоровительное учреждение "Волжанка" на улице Советской Армии областного центра, реконструкция набережной Тольятти. Виктор Кудряшов призвал здесь также применить механизм компенсации удорожания, подготовить и направить в региональный бюджет соответствующие заявки.

Особое внимание уделили старту строительства новых объектов. Остаются неизменными планы по началу строительства школы в селе Тимофеевка Ставропольского района, ФОКа в Красном Яре, поликлиники в Волжском районе, нового здания театра "Грань" в Новокуйбышевске, масштабной реконструкции Загородного парка. Проектирование и строительные работы на этих объектах начинаются в текущем году.

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