"Крылья Советов" сыграли вничью с "Зенитом"

В воскресенье, 13 марта, "Крылья Советов" на домашнем поле встретились с санкт-петербургским "Зенитом".
Первый тайм закончился ничьей. Счет открыл Круговой на 86 минуте матча. На 91 минуте Барач сравнял счет.
Матч закончился ничьей.
Следующий матч "Крылья" проведут 20 марта в Сочи с местной командой.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?