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Россельхозбанк запустил программу кредитных каникул

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Россельхозбанк начал прием заявок от розничных клиентов на участие в программе предоставления кредитных каникул.

Заявители, чей доход за последний месяц снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2021 г., могут обратиться в банк за кредитными каникулами. В рамках кредитных каникул банк может предоставить отсрочку исполнения кредитных обязательств на срок до полугода. Программа запущена в соответствии с требованиями 106-ФЗ. В программе участвуют кредиты, выданные до 1 марта 2022 года.

Получить кредитные каникулы могут клиенты, взявшие потребительские, ипотечные кредиты, автокредиты и пользующиеся кредитными картами. Максимальные размеры кредитов, попадающих в условия программы (измеряется по сумме на дату предоставления):

• потребительский кредит - 250 тыс. рублей,
• автокредит - 600 тыс. рублей,
• кредитная карта - 100 тыс. рублей,
• ипотечный кредит:
• 4,5 млн рублей для Москвы;
• 3 млн рублей для Московской области, Санкт-Петербурга и субъектов РФ, входящих в состав ДФО;
• 2 млн рублей для Ленинградской области и других регионов РФ.

При этом кредитные каникулы можно оформить сразу на несколько кредитов, подав заявки на каждый из них отдельно.

В рамках программы кредитных каникул не установлено ограничение по количеству выполненных платежей по кредиту, для которого планируется предоставление льготного периода. Воспользоваться кредитными каникулами могут также те клиенты, у которых есть просроченная задолженность. Отсрочка по всем заявкам может быть предоставлена на период до шести месяцев.

"Россельхозбанк всегда стремится идти навстречу своим клиентам, особенно в непростой ситуации. Механизм кредитных каникул продемонстрировал свою эффективность и хорошо зарекомендовал себя в период пандемии. Возможность воспользоваться программой для самых разных категорий потребителей - от ипотечных клиентов до пользователей кредитными картами - позволяет провести ревизию своих финансовых инструментов и, при необходимости, трат, то есть адаптироваться к новой ситуации", - отметила заместитель председателя правления Россельхозбанка Светлана Вишнякова.
Заявку на кредитные каникулы можно подать до 30 сентября 2022 года. Обязательным является предоставление документов, подтверждающих снижение дохода за месяц до даты обращения более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2021 год.

Способы подачи заявления о предоставлении кредитных каникул:
• на сайте банка;
• в офисе банка;
• по телефону: 8-800-100-0-100;
• по электронной почте office@rshb.ru;
• посредством почтового отправления в адрес банка.

Подробную информацию по кредитным каникулам и перечню необходимых документов можно получить в отделениях банка, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

Россельхозбанк осуществляет все операции по платежам, переводам, кредитам, вкладам и другим продуктам для физических и юридических лиц в штатном режиме. На всей территории России клиенты могут оплачивать товары и услуги банковскими картами, доступны операции с валютой. Все основные банковские операции также можно выполнять через каналы дистанционного обслуживания: в мобильном приложении и Интернет-банке.

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