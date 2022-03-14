РКС сообщили о плановых отключениях холодной воды в Самаре

Специалисты РКС сообщают о плановых отключениях холодной воды с 14 по 18 марта.

- 14 марта с 9:00 до 18:00 отключат дома на ул. Антонова-Овсеенко, 3 и ул. Авроры, 201. Бойлер будет расположен на ул. Антонова-Овсеенко, 3. Причина отключения - установка коверных задвижек.

- 16 марта с 9:00 до 17:00 отключение по адресам: ул. Краснодонская, №№ 28, 30, 34, 35, 36, 37, 39, 39а, 41, 43, 45. Бойлер будет на ул. Краснодонской, 32. Причина отключения - замена задвижки на ул. Краснодонской, 37.

- 17 марта с 9:00 до 19:00 отключение в домах ул. Аэродромная, №№ 35, 39; ул. Волгина, 118. Бойлер будет на ул. Волгина, 118. Причина отключения - установка общедомового счетчика на ул. Аэродромной, №№ 35, 39.

- 17 марта с 9:00 до 19:00 отключение по адресам: ул. Волгина, 118; ул. Аэродромная, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41; ул. Дзержинского, 24а. Бойлеры на ул. Аэродромной, 5 и ул. Волгина, 118. Причина отключения - замена задвижки на ул. Аэродромной, 13.