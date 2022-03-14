В Самаре вынесли приговор по делу о ДТП с Hyundai Genesis и тремя погибшими

Куйбышевский районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу о ДТП, в котором погибли три человека. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Напомним, 9 августа 2019 г. в 10:35 на Кряжском шоссе водителю Hyundai Genesis стало плохо за рулем. Он потерял управление и столкнулся со стоявшей на светофоре Lada Granta под управлением 37-летнего мужчины. От удара Lada отбросило в Kia Rio, которым управлял 41-летний водитель. Hyundai после этого врезался в дерево на обочине за остановкой общественного транспорта.
Водитель Lada Granta и его 31-летний пассажир погибли на месте. В больнице скончался 25-летний пассажир Kia.
В первый раз уголовное дело попало в суд 31 августа 2020 года. Автомобилисту просили назначить принудительное лечение. Однако судья Николай Черняков 30 октября фактически отказал в принудительных медицинских мерах и отправил дело в прокуратуру для предъявления обвинения. Ни адвокату, ни прокуратуре не удалось оспорить это постановление.
В итоге водителя Hyundai Genesis Сергея Симонова все же признали виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек") и приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, мужчину на три года лишили права "исполнять обязанности по вождению транспортных средств".
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы