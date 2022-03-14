Матео Барач останется в "Крыльях Советов"

Хорватский защитник Матео Барач не планирует покидать "Крылья Советов" до лета, когда у него истечет аренда, сообщает "РБ Спорт" со ссылкой на агента футболиста Стипе Лапича.

"Никакого давления со стороны федерации (Федерации футбола Хорватии. - Прим. Волга Ньюс) нет, никто не звонил, эта тема не поднималась, - заявил Лапич. - До лета Матео точно останется в "Крыльях Советов". Затем посмотрим - или он вернется в "Сочи", или что-то еще. Дай бог, чтобы ситуация успокоилась и все было нормально. Хочется, чтобы все поскорее закончилось, это никому не выгодно".