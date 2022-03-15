"РКС-Самара" напоминает, как можно заплатить за воду и канализацию без комиссии

При оплате услуг ЖКХ некоторые банки и сервисы берут комиссию с жителей. Чтобы самарцы не тратили лишние средства, оплачивая услуги водоснабжения и водоотведения, "РКС-Самара" напоминает способы, при которых комиссия не взимается:
- личный кабинет на сайте samcomsys.ru, онлайн-оплата;
- АО "Почта России", оплата через операциониста;
- ПАО "Почта Банк", оплата через банкоматы, терминалы и онлайн;
- АО "Газпромбанк", оплата через банкоматы и онлайн;
- ПАО "Банк ВТБ", оплата через терминалы и онлайн;
- ООО "Земский банк", оплата через операциониста;
- мобильное приложение А3, онлайн-оплата.
Также напоминаем, что данные об объеме потребленной воды абоненты должны подавать в "РКС-Самара" раз в месяц. Это можно сделать:
- через личный кабинет lk.samcomsys.ru с 7 по 23 число каждого месяца;
- через сайт samcomsys.ru без регистрации с 7 по 23 число каждого месяца;
- в центрах обслуживания клиентов через специальные терминалы (в электронном виде) на Луначарского, 56 с 7 по 23 число каждого месяца, на ул. Советской Армии, 146 и пр. Металлургов, 56 с 7 по 21 число каждого месяца;
- при оплате через приложение ПАО "Сбербанк" и АО "Почта Банк" с 7 по 20 число каждого месяца;
- в отделениях при оплате через оператора ПАО "Сбербанка" и АО "Почта Банка" - с 7 по 20 число каждого месяца;
- по телефону (846) 207-25-40 (через голосового робота - без очереди) с 7 по 23 число каждого месяца.
Ресурсоснабжающее предприятие благодарит самарцев за полную и своевременную оплату квитанций от "РКС-Самара". Эти средства идут на поддержание стабильной работы системы водоснабжения и водоотведения Самары и на реализацию масштабных инвестиционных проектов.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается