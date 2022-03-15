"РКС-Самара" напоминает, как можно заплатить за воду и канализацию без комиссии

При оплате услуг ЖКХ некоторые банки и сервисы берут комиссию с жителей. Чтобы самарцы не тратили лишние средства, оплачивая услуги водоснабжения и водоотведения, "РКС-Самара" напоминает способы, при которых комиссия не взимается:

- личный кабинет на сайте samcomsys.ru, онлайн-оплата;

- АО "Почта России", оплата через операциониста;

- ПАО "Почта Банк", оплата через банкоматы, терминалы и онлайн;

- АО "Газпромбанк", оплата через банкоматы и онлайн;

- ПАО "Банк ВТБ", оплата через терминалы и онлайн;

- ООО "Земский банк", оплата через операциониста;

- мобильное приложение А3, онлайн-оплата.

Также напоминаем, что данные об объеме потребленной воды абоненты должны подавать в "РКС-Самара" раз в месяц. Это можно сделать:

- через личный кабинет lk.samcomsys.ru с 7 по 23 число каждого месяца;

- через сайт samcomsys.ru без регистрации с 7 по 23 число каждого месяца;

- в центрах обслуживания клиентов через специальные терминалы (в электронном виде) на Луначарского, 56 с 7 по 23 число каждого месяца, на ул. Советской Армии, 146 и пр. Металлургов, 56 с 7 по 21 число каждого месяца;

- при оплате через приложение ПАО "Сбербанк" и АО "Почта Банк" с 7 по 20 число каждого месяца;

- в отделениях при оплате через оператора ПАО "Сбербанка" и АО "Почта Банка" - с 7 по 20 число каждого месяца;

- по телефону (846) 207-25-40 (через голосового робота - без очереди) с 7 по 23 число каждого месяца.

Ресурсоснабжающее предприятие благодарит самарцев за полную и своевременную оплату квитанций от "РКС-Самара". Эти средства идут на поддержание стабильной работы системы водоснабжения и водоотведения Самары и на реализацию масштабных инвестиционных проектов.