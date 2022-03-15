Антон Зиньковский и Владислав Сарвели вызваны в сборную России

Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский и нападающий Владислав Сарвели получили вызов в сборную России.
Национальная команда проведет сбор с 21 по 27 марта в Москве.
Антон Зиньковский ранее попадал в расширенный список сборной. Для Владислава Сарвели это первое приглашение в сборную России.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?