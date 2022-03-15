Антон Зиньковский и Владислав Сарвели вызваны в сборную России

Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский и нападающий Владислав Сарвели получили вызов в сборную России.

Национальная команда проведет сбор с 21 по 27 марта в Москве.

Антон Зиньковский ранее попадал в расширенный список сборной. Для Владислава Сарвели это первое приглашение в сборную России.