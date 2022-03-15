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Клиенты смогут получить туристический кешбэк по карте "Мир" Новикомбанка с 15 марта

15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Держатели карты "Мир" Новикомбанка, опорного банка госкорпорации Ростех, могут воспользоваться программой туристического кешбэка и получить 20% от стоимости поездки по стране. Новый этап всероссийской акции стартовал 15 марта.

Туристический кешбэк можно получить, оплатив в период с 15 марта по 30 апреля 2022 года пакетный или железнодорожный тур, круиз, проживание в отеле. Перед оплатой необходимо зарегистрировать карту "Мир" в программе лояльности платежной системы "Мир" на сайте: https://privetmir.ru/russiatravel/.

Поездку нужно оплатить онлайн зарегистрированной картой "Мир" на странице акции на сайте одного из партнеров программы. Их список представлен на сайте мирпутешествий.рф. Кешбэк вернется на ту же карту "Мир", с которой проводилась оплата, в срок до пяти рабочих дней.

В программе участвуют все регионы РФ. В рамках акции можно как купить готовый тур, так и оплатить проживание в отеле. Продолжительность тура должна быть не менее двух ночей. Период путешествия - с 15 марта по 30 июня 2022 года.

Ограничение по максимальной стоимости поездки отсутствует, возврат составит 20% от стоимости оплаченного путешествия, но не более 20 тысяч рублей за одну покупку. Количество поездок, которое можно приобрести в рамках акции, не ограниченно. Варианты путешествий доступны на сайтах туроператоров, отелей и туристических агрегаторов - партнеров программы. Выбрать поездку и узнать список участников акции можно на сайте мирпутешествий.рф.

"Держатели карты "Мир" Новикомбанка активно пользуются разными бонусными предложениями. Накануне сезона отпусков положительно зарекомендовавшая себя программа туристического кешбэка будет особенно востребована. Проект Федерального агентства по туризму помогает россиянам сэкономить при организации отдыха", - прокомментировал заместитель председателя правления Новикомбанка Герман Белоус.

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