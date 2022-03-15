В Самаре бывший военный получил шесть лет за пьяное ДТП с погибшей

Самарский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему военнослужащему по контракту из сержантского состава, служившему в воинской части в пос. Кряж Никите Шишкину. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Его признали виновным в ПДД, повлекшем по неосторожности смерть (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ). 26 октября 2021 г. нетрезвый Шишкин сел за руль Lada, в которой также находилась не пристегнутая ремнем безопасности пассажирка. Мужчина не выбрал безопасную скорость и наехал на бордюр. После этого автомобиль опрокинулся.
В результате женщина получила открытую черепно-мозговую травму, многочисленные переломы и скончалась на месте.
9 марта суд признал Шишкина виновным и приговорил к шести годам лишения свободы в колонии-поселении. Также ему на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Приговор еще не вступил в законную силу.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы