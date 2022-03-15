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Суды Происшествия

В Самаре бывший военный получил шесть лет за пьяное ДТП с погибшей

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему военнослужащему по контракту из сержантского состава, служившему в воинской части в пос. Кряж Никите Шишкину. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Его признали виновным в ПДД, повлекшем по неосторожности смерть (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ). 26 октября 2021 г. нетрезвый Шишкин сел за руль Lada, в которой также находилась не пристегнутая ремнем безопасности пассажирка. Мужчина не выбрал безопасную скорость и наехал на бордюр. После этого автомобиль опрокинулся.

В результате женщина получила открытую черепно-мозговую травму, многочисленные переломы и скончалась на месте.

9 марта суд признал Шишкина виновным и приговорил к шести годам лишения свободы в колонии-поселении. Также ему на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Приговор еще не вступил в законную силу.

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