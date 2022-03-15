В Общественной палате региона обсудили преимущества оплаты тепла по факту

Общественная палата Самарской области при поддержке АО "ЭнергосбыТ Плюс" провела онлайн-семинар для руководителей управляющих компаний и товариществ собственников жилья (ТСЖ) по вопросам оплаты тепловой энергии. Основной темой обсуждения стали преимущества оплаты тепловой энергии по фактическому потреблению.
Спикерами мероприятия выступили директор по продажам Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Юрий Рябов и председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских.
Среди основных "плюсов" оплаты тепла по 1/7 (по факту) были названы снижение платежной нагрузки на граждан в летний период и уход от ежегодной корректировки. Кроме того, жители многоквартирных домов будут ежемесячно видеть объем текущих начислений и смогут контролировать свое потребление, что в конечном счете должно привести к экономии ресурса.
"Оплата по фактическому потреблению максимально прозрачна и удобна для граждан. На сегодняшний день жильцы 867 жилых домов в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани уже выбрали для себя данный способ расчета за теплоресурсы", - отметил Юрий Рябов.
Сравнить методики оплаты за тепло по факту и равномерно в течение года можно на сайте энергосбытовой компании https://samara.esplus.ru/upload/sravnitelnaya_tablica_metodik_oplati.pdf.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается