В Общественной палате региона обсудили преимущества оплаты тепла по факту

Общественная палата Самарской области при поддержке АО "ЭнергосбыТ Плюс" провела онлайн-семинар для руководителей управляющих компаний и товариществ собственников жилья (ТСЖ) по вопросам оплаты тепловой энергии. Основной темой обсуждения стали преимущества оплаты тепловой энергии по фактическому потреблению.

Спикерами мероприятия выступили директор по продажам Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Юрий Рябов и председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских.

Среди основных "плюсов" оплаты тепла по 1/7 (по факту) были названы снижение платежной нагрузки на граждан в летний период и уход от ежегодной корректировки. Кроме того, жители многоквартирных домов будут ежемесячно видеть объем текущих начислений и смогут контролировать свое потребление, что в конечном счете должно привести к экономии ресурса.

"Оплата по фактическому потреблению максимально прозрачна и удобна для граждан. На сегодняшний день жильцы 867 жилых домов в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани уже выбрали для себя данный способ расчета за теплоресурсы", - отметил Юрий Рябов.

Сравнить методики оплаты за тепло по факту и равномерно в течение года можно на сайте энергосбытовой компании https://samara.esplus.ru/upload/sravnitelnaya_tablica_metodik_oplati.pdf.