Самарец незаконно купил 36 советских медалей

В Самаре оштрафовали местного жителя, который незаконно приобрел 36 государственных наград СССР. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В феврале 2021 г. мужчина через Интернет купил у неизвестного медаль "За оборону Москвы". Самарца задержали, когда он забирал ее на почте. Позже у него дома нашли еще 35 государственных наград СССР, в том числе медали "Ветеран труда", "За победу над Германией", "За оборону Ленинграда", "За боевые заслуги", "За оборону Сталинграда".

В итоге мужчину признали виновным по ст. 324 УК РФ ("Приобретение государственных наград") и назначили штраф 30 тыс. рублей.