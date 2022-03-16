Нападающий "Крыльев Советов" Сергей Пиняев вызван в молодежную сборную

Нападающий "Крыльев Советов" Сергей Пиняев получил вызов в молодежную сборную России.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдет с 19 по 27 марта на базе учебно-тренировочного центра "Новогорск".

Это первый вызов 17-летнего Пиняева в молодежную сборную: ранее он выступал за юношескую команду России.