Нападающий "Крыльев Советов" Сергей Пиняев вызван в молодежную сборную

Нападающий "Крыльев Советов" Сергей Пиняев получил вызов в молодежную сборную России.
Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдет с 19 по 27 марта на базе учебно-тренировочного центра "Новогорск".
Это первый вызов 17-летнего Пиняева в молодежную сборную: ранее он выступал за юношескую команду России.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?