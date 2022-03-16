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На маркетплейсе #банкавто теперь можно записаться на ТО и ремонт автомобиля

16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Банкавто (маркетплейс по покупке и продаже автомобилей) в партнерстве с агрегатором по подбору автосервисов Uremont запустил новую услугу записи на ТО и ремонт машины. Подача онлайн-заявки не займет и пары минут, а за ремонт автомобилей пользователей платформы будут конкурировать более чем 16 тысяч автосервисов по всей России.

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно создать на Bankauto.ru заявку с указанием требуемых работ (шиномонтаж, покраска бампера, замена масла и т.д.) и выбрать удобную дату и время посещения сервисного центра. Услуга доступна по всей стране.

Для подбора ближайшего автосервиса можно ввести свой адрес или выбрать комфортное местоположение на карте.

Ответы со стороны сервисных центров приходят в личный кабинет пользователя на платформе в режиме реального времени (обычно обработка заявки не занимает и 15 минут).

Из пакета полученных предложений от ведущих автосервисов легко и быстро можно выбрать наиболее подходящее как по цене, так и по расположению. Оплата услуг доступна и онлайн, и офлайн в сервисном центре по результатам проведенных работ. Предоплата не требуется.

"Реализация возможности с комфортом записаться на ТО и ремонт авто - еще один успешный шаг #банкавто по объединению на цифровой платформе всех товаров и сервисных услуг автомобильной отрасли. Клиентам уже доступны услуги покупки и продажи новых машин и авто с пробегом, в том числе между частными лицами, онлайн-бронирование, оценка автомобиля для трейд-ин, а также сервисы кредитования, страхования, в том числе ОСАГО. И  список доступных для автолюбителей опций будет только расти", - отметили в пресс-службе Банкавто.

Гид потребителя

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