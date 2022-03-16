Союз Художников России представит совместную выставку Александра Куклева и Алексея Бандуры

В среду, 23 марта, в 18:00 в Выставочном зале СРО ВТОО "Союз Художников России" (ул. Молодогвардейская, 209) откроется совместная юбилейная выставка Александра Куклева и Алексея Бандуры (0+).

Александр Куклев родился в Куйбышеве в 1942 году. Он окончил скульптурное отделение Пензенского художественного училища им. К.А.Савицкого (1966-1971 гг.). Художник-скульптор. Работает во множестве техник. Также разрабатывает эскизы архитектурных проектов. С 1976 г. участвует в областных выставках. Член Союза художников России с 1996 года. Участник строительства Куйбышевского метро и скульптурной композиции "Ладья". С 1972 по 1991 годы ежегодно оформлял площадь имени Куйбышева скульптурными композициями изо льда к новогодним праздникам. Экспонент областной выставки "Большая Волга" (1998, 2003). Экспонент республиканских выставок (Уральск, 1968); всесоюзных и всероссийских (Москва, 1960, "Смотр-выставка изделий народных художественных промыслов); международных ("Зимний град", Москва, 2005). С 1978 года - руководитель студии "Поиск". Награжден почетной грамотой III степени "За многолетний безупречный труд на благо города Самара".

Алексей Бандура - художник-прикладник. Он родился в 1952 г. в с. Алексеевка Одесской области (Украина). В 1975-1979 гг. учился в Вижницком училище прикладного искусства (Буковина). С 1979 г. работал на Куйбышевском комбинате Художественного фонда как прикладник. С 1982 г. начал работать в ткачестве: первые гобелены - к 400-летию Куйбышева, "Реликты Жигулей" и другие экспонировались на зональных, всероссийских и всесоюзных выставках. В 1989 г. участвовал в международной выставке в Юрмале. В 1990 г. принят в Союз художников СССР. С тех пор провел более 20 персональных выставок в городах России и за рубежом. Участвовал дважды в триенале гобелена в Киеве, в биенале малых форм в Львове, Кракове. В 2010 г. окончил Киевский институт дизайна им. Сальвадора Дали.

Гобелены Алексея Бандуры на разных этапах отличаются колоритом, композиционным строем и техникой исполнения. В основном он предпочитает сдержанный колорит. Сюжетные работы имеют в основе глубокий философский смысл, перекликаются с древними мифами и сегодняшней реальностью. Можно выделить серию гобеленов "Скифское золото", объединенных сюжетной линией и общим колоритом. Также Алексей Бандура работает с фотографией: несколько последних работ выполнены в манере фотореализма. Применяет в своих работах различные материалы и техники в зависимости от композиции: от шелка, шерсти и до газет и целлофана. За время творческой деятельности создал около 200 произведений в технике ручного ткачества общей площадью около 500 кв. м. Графика и резьба по дереву идут параллельно с ткачеством, их можно выделить в отдельное направление творчества художника.

Выставка продлится до 12 апреля.