Новикомбанк вошел в топ-20 самых прибыльных банков России

Новикомбанк стабильно входит в число успешных кредитных организаций. По данным финансового портала Finversia, по итогам 2021 года Новикомбанк находится в двадцатке самых прибыльных банков, удерживая такие позиции на протяжении нескольких лет.
Новикомбанк занял 14 место в рейтинге российских банков по размеру кредитного портфеля предприятиям. В списке самых прибыльных банков он находится на семнадцатой строке. Такие результаты получили эксперты Finversia на основе данных Банка России и портала Banki.ru.
В непростых условиях пандемии в 2021 году Новикомбанк сохранил масштабы деятельности, нарастил объемы бизнеса на оптимальных для промышленности условиях. Этому способствовали системный взвешенный подход к принятию решений, грамотный риск-менеджмент, технологичные инструменты организации клиентской работы, современная и широкая линейка качественных сервисов.
Клиентская политика финансовой организации ориентирована на предоставление полного спектра высокотехнологичных банковских услуг. Среди наиболее востребованных новаций, которые банк оказывает всем клиентам, — организация финансирования с мерами государственной поддержки.
При поддержке Новикомбанка осуществляются программы модернизации ведущих отечественных предприятий, разрабатываются новые технологии, запускается серийное производство инновационной продукции.
Успешная работа Новикомбанка нашла отражение и в других рейтингах. В прошедшем году Агентство АКРА повысило Новикомбанку рейтинг до уровня А+ (RU) — высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" также повысило банку рейтинг кредитоспособности до "ruА" со стабильным прогнозом.
Последние комментарии
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.