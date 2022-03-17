Русфонд объявил сбор средств на операцию 8-летней девочке из Тольятти

У Сабрины Абдуллаевой из Тольятти "врожденный порок сердца". Сразу после рождения ей провели операцию, благодаря чему девочку удалось спасти. Но последнее обследование показало, что сердце Сабрины снова дало сбой. Нужна операция, которая стоит денег. Без помощи неравнодушных людей родители девочки не смогут собрать необходимую сумму.

Восемь лет назад в семье Абдуллаевых родилась их долгожданная дочка Сабрина. Девочка родилась в срок, и родители были уверенны, что она здорова. Но еще в роддоме врач услышал у нее шумы в сердце и экстренно направил в Самарский кардиодиспансер. Там девочку обследовали и поставили диагноз "врожденный порок сердца".

"Врачи сразу сказали нам, что такой порок лечится в несколько этапов. Первую операцию нужно было делать срочно. Мы не граждане России, прооперировать Сабрину бесплатно не могли. Поэтому обратились в Русфонд, там была собрана необходимая сумма. Только благодаря помощи неравнодушных людей наша дочка выжила", — говорит папа Сабрины Туран Абдуллаев.

После операции Сабрина восстановилась быстро, признаков порока не было. Девочка росла и развивалась, как любой здоровый ребенок. Каждые полгода Сабрина проходила плановое обследование, а осенью прошлого года вдруг начала жаловаться на боль в сердце и одышку.

"Мы снова поехали в Самарский кардиодиспансер, где выяснилось, что у Сабрины выявлен серьезный сбой в работе сердца. Врачи сообщили нам, что если в ближайшее время не провести операцию, может возникнуть сердечная недостаточность", — говорит папа девочки.

"У Сабрины тяжелый врожденный порок сердца, недостаточность клапана легочной артерии. Девочке необходима операция по установке легочного гомографта, это протез клапана легочной артерии, — рассказывает заведующий отделением детской кардиохирургии и кардиоревматологии Самарского областного клинического кардиологического диспансера Сергей Шорохов. — Главная цель хирургического вмешательства — предотвращение прогрессирования дисфункции правого желудочка сердца".

Беда в том, что гражданство Абдуллаевы так и не получили, поэтому операцию должны оплатить сами. Ее стоимость 1 014 492 рублей. Такой суммы у родителей девочки нет, поэтому они были вынуждены вновь обратиться за помощью в Русфонд.

"Счет идет на недели, умоляем, помогите спасти дочь!" — обращается ко всем неравнодушным Туран Абдуллаев.

Помочь девочке можно переводом денежных средств в мобильном приложении Русфонд или любым удобным способом на сайте Русфонда.