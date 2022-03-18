Самарец забил до смерти мужчину и отправится в колонию

В Самаре суд вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в нанесении тяжких травм, повлекших смерть. Об этом сообщает прокуратура Промышленного района.

Самарец пришел со знакомым в квартиру на Заводском шоссе, где был мужчина без определенного места жительства. Обвиняемый повздорил с ним и избил. Пострадавший получил повреждение селезенки, от которого скончался в той же квартире.

Суд приговорил самарца к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.