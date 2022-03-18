Анонс плановых отключений холодной воды в Самаре с 21 по 25 марта

"РКС-Самара" сообщило список адресов, где будут проводить плановые работы на сетях водоснабжения с 21 по 25 марта.

В связи с работами холодную воду отключат по адресам:

1) 9:00 до 11:00 22 марта в домах Московское шоссе, 18, 20.

2) 9:00 до 17:00 22 марта на ул. Аэродромной, 35, 39 и на ул. Волгина, 118. Бойлер бед расположен на ул. Волгина, 118.

3) 9:00 до 12:00 22 марта на ул. М. Тореза, 144.

4) 9:00 до 12:00 23 марта на пр. Кирова, 24, 26.

5) 9:00 до 16:00 24 марта на ул. Подшипниковой, 12.

6) 9:00 до 12:00 24 марта на ул. Ташкентской, 135-153; ул. Стара-Загора, 220-224, 228-232.

7) 9:00 до 19:00 24 марта на ул. Волгина, 102, 104, 106, 91, 93, 95. Бойлер будет расположен на ул. Волгина, 102.

8) 9:00 до 23:00 24 марта ГПТУ№ 25, ул. Советской Армии, 212, 205.