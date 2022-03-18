Руководителя подрядной организации из Самарской области осудили за падение рабочего с крыши

Жигулевский городской суд вынес приговор руководителю подрядной организации за нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжких травм. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В мае 2020 г. во время ремонта дома кровельщик сорвался с крыши и получил тяжкие травмы. Следствие посчитало, что руководитель подрядчика допустил на крышу работника, не имеющего достаточную квалификацию, а также не провел с ним инструктаж и не обеспечил страховочной системой.

Суд назначил мужчине год ограничения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу.