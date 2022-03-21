За три дня полицейские задержали 78 пьяных водителей в Самарской области

Полицейские в Самарской области за три дня, с 18 по 20 марта, во время рейдов выявили более 2,6 нарушений ПДД, в том числе остановили 78 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Также правоохранители поймали 17 автомобилистов без водительских удостоверений. За незаконную тонировку к ответственности привлекли 185 человек. Еще 72 водителя нарушили правил перевозки детей. 254 автомобилиста проигнорировали использование ремней безопасности.

Кроме того, 172 водителя не пропустили пешеходов на переходах. Сами же пешеходы нарушили ПДД 225 раз.

Региональная Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения не терять бдительности, не нарушать ПДД и быть ответственными за свои действия.