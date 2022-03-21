В Сызранском районе по нацпроекту отремонтируют дорогу к больнице

В 2022 г. в Сызранском районе Самарской области в рамках реализации дорожного нацпроекта, инициированного президентом страны Владимиром Путиным, отремонтируют автомобильную дорогу "Урал" — Варламово — Сызрань на участке км 0+000 — км 3+400.

Трасса обеспечивает один из въездов в Сызрань и подъезд к центральной районной больнице, расположенной в административном центре, сельском поселении Варламово.

"К нам в больницу приезжают со всего Сызранского района. По дороге большой поток грузовых машин, которые заезжают с федеральной дороги М-5 и едут в Сызрань. Проходят маршруты общественного транспорта. Для поселка это важная транспортная артерия. За ремонтом мы обращались, так как муниципальных средств не хватало, и вот, благодаря выделенным средствам по нацпроекту — ее отремонтируют", — рассказала Оксана Чуприкова, глава сельского поселения Варламово.

Проектом предусмотрено обновление конструктивных слоев дорожной одежды, дорожного покрытия в соответствии с новым ГОСТом, укрепление обочин щебнем с асфальтогранулянтом, ремонт водопропускных труб и обустройство техническими средствами дорожного движения. Установят дорожные знаки, сигнальные столбики, барьерное и пешеходное ограждения.

На остановках общественного транспорта обустроят заездные карманы и автономное освещение на солнечных батареях, на пешеходных переходах устроят пандусы и тактильную плитку для движения маломобильных групп. Разметку нанесут термопластиком.

Кроме того, в составе автомобильной дороги "Урал" — Варламово — Сызрань, на км 1+751 в нормативное состояние приведут мост через реку Крымза.

Напомним, в прошлом, 2021 г., на средства национального проекта "Безопасные качественные дороги", в Сызранском районе отремонтировали участок автомобильной дороги "Урал" — Сызрань2 км 0+000 — км 2+950, от федеральной трассы М5 "Урал" до границы города Сызрани, который также является одним из основных въездов в районный центр.

Модернизация и развитие региональной дорожной сети являются важными направлениями региональной стратегии лидерства, разработанной по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, при участии жителей региона.