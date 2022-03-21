В Сызранском районе по нацпроекту отремонтируют дорогу к больнице

В 2022 г. в Сызранском районе Самарской области в рамках реализации дорожного нацпроекта, инициированного президентом страны Владимиром Путиным, отремонтируют автомобильную дорогу "Урал" — Варламово — Сызрань на участке км 0+000 — км 3+400.
Трасса обеспечивает один из въездов в Сызрань и подъезд к центральной районной больнице, расположенной в административном центре, сельском поселении Варламово.
"К нам в больницу приезжают со всего Сызранского района. По дороге большой поток грузовых машин, которые заезжают с федеральной дороги М-5 и едут в Сызрань. Проходят маршруты общественного транспорта. Для поселка это важная транспортная артерия. За ремонтом мы обращались, так как муниципальных средств не хватало, и вот, благодаря выделенным средствам по нацпроекту — ее отремонтируют", — рассказала Оксана Чуприкова, глава сельского поселения Варламово.
Проектом предусмотрено обновление конструктивных слоев дорожной одежды, дорожного покрытия в соответствии с новым ГОСТом, укрепление обочин щебнем с асфальтогранулянтом, ремонт водопропускных труб и обустройство техническими средствами дорожного движения. Установят дорожные знаки, сигнальные столбики, барьерное и пешеходное ограждения.
На остановках общественного транспорта обустроят заездные карманы и автономное освещение на солнечных батареях, на пешеходных переходах устроят пандусы и тактильную плитку для движения маломобильных групп. Разметку нанесут термопластиком.
Кроме того, в составе автомобильной дороги "Урал" — Варламово — Сызрань, на км 1+751 в нормативное состояние приведут мост через реку Крымза.
Напомним, в прошлом, 2021 г., на средства национального проекта "Безопасные качественные дороги", в Сызранском районе отремонтировали участок автомобильной дороги "Урал" — Сызрань2 км 0+000 — км 2+950, от федеральной трассы М5 "Урал" до границы города Сызрани, который также является одним из основных въездов в районный центр.
Модернизация и развитие региональной дорожной сети являются важными направлениями региональной стратегии лидерства, разработанной по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, при участии жителей региона.
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Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.