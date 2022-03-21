Союз машиностроителей России и ФМБА продлили сотрудничество на три года

Союз машиностроителей России и Федеральное медико-биологическое агентство заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве по добровольной сдаче донорской крови в рамках государственной программы "Служба крови". Новикомбанк, опорный банк госкорпорации Ростех, поддерживает донорское движение союза около 10 лет.

Документ, рассчитанный на три года, подписали руководитель ФМБА Вероника Скворцова и президент Союза машиностроителей России, генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов в ходе расширенного заседания членов бюро СоюзМаш.

Сергей Чемезов отметил гуманистическую важность донорского движения как меры поддержки здравоохранения и граждан, нуждающихся в помощи, в том числе жителей Донбасса. "В сотрудничестве с Федеральным медико-биологическим агентством нам удалось существенно развить донорское движение. В сложившихся условиях Союз машиностроителей России активизировал мероприятия по сдаче крови во всех своих региональных отделениях в рамках собственной благотворительной акции "Всегда рядом", направленной на помощь жителям ЛДНР. Соглашение, которое мы сегодня подписываем, направлено на дальнейшее расширение донорского движения в России", — отметил президент СоюзМаш.

"Слаженная работа Федерального медико-биологического агентства, станций переливания крови и Союза машиностроителей России в развитии и популяризации донорского движения помогла значительно повысить показатели деятельности Службы крови. Благодарю всех представителей союза, кто считает своим долгом помогать другим людям. Ваша активная жизненная позиция и доброе сердце помогают спасать многочисленные жизни. Выражаю глубокую надежду на продолжение плодотворного взаимодействия по сохранению кадрового донорства и реализацию новых социально значимых инициатив в данном направлении", — подчеркнула руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

Добровольная помощь нуждающимся в крови тяжелобольным людям стала традицией и для Новикомбанка, который около десяти лет поддерживает донорское движение. Кроме сотрудников московских офисов, регулярно пополняющих стратегический запас безопасных компонентов крови для лечебных учреждений, к донорской акции присоединились работники офиса банка в Воронеже, организованной Воронежским региональным отделением СоюзМаш России.

По итогам 2021 года за большой личный вклад в развитие донорского движения медалью "За содействие донорскому движению" Федерального медико-биологического агентства Российской Федерации были награждены представители региональных отделений Союза машиностроителей России.

Первое соглашение о социальном партнерстве по развитию программы массового добровольного донорства крови между СоюзМаш и ФМБА было подписано в 2012 году. Инициатором сотрудничества выступил президент союза Сергей Чемезов. За десятилетнюю деятельность в этом направлении организацией было проведено около семи тысяч мероприятий, в которых приняло участие более 600 тысяч человек. Среди них — сотрудники и студенты более чем 700 предприятий и учебных заведений, расположенных в 59 российских регионах.