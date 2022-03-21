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Общество

Общественная палата Самарской области запустила акцию "Говори на языке великих русских поэтов!"

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 21 марта, во Всемирный день поэзии Общественная палата Самарской области запустила акцию "Говори на языке великих русских поэтов!" Стартом акции стало исполнение членами Общественной палаты региона стихотворения Александра Яшина "Русский язык".

Выбор произведения отражает суть акции: русский язык — это не только государственный язык Российской Федерации и один из шести рабочих языков ООН, ЮНЕСКО и других международных организаций, но главное — русский язык — это достояние мировой культуры.

Современные ограничительные меры на общение на русском языке тщетны — позиции русского языка по-прежнему сильны, потому что русский язык, как и русская культура, покоряет раз и навсегда, настолько он обширен и разнообразен.

Присоединиться к акции просто - исполните произведение своего любимого русского поэта и выложите запись в социальных сетях с хештэгом #ЯзыкВеликихРусскихПоэтов #РусскаяВесна.

 

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Последние комментарии

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Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.

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Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.

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