В понедельник, 21 марта, во Всемирный день поэзии Общественная палата Самарской области запустила акцию "Говори на языке великих русских поэтов!" Стартом акции стало исполнение членами Общественной палаты региона стихотворения Александра Яшина "Русский язык".

Выбор произведения отражает суть акции: русский язык — это не только государственный язык Российской Федерации и один из шести рабочих языков ООН, ЮНЕСКО и других международных организаций, но главное — русский язык — это достояние мировой культуры.

Современные ограничительные меры на общение на русском языке тщетны — позиции русского языка по-прежнему сильны, потому что русский язык, как и русская культура, покоряет раз и навсегда, настолько он обширен и разнообразен.

Присоединиться к акции просто - исполните произведение своего любимого русского поэта и выложите запись в социальных сетях с хештэгом #ЯзыкВеликихРусскихПоэтов #РусскаяВесна.