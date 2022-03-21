Розничный бизнес РСХБ показывает ускоренный рост

Россельхозбанк в последние три недели фиксирует существенный прирост вкладов физических лиц. За этот период было открыто около 1 млн вкладов на сумму более 500 млрд рублей, что сопоставимо с полугодовым объемом привлекаемых депозитов.

Последние недели февраля и первые недели марта 2022 года отличались повышенным спросом на банковские услуги. Одна из заметных тенденций в поведении клиентов — это высокий интерес к открытию новых вкладов. Среди эффектов от повышения ЦБ РФ ключевой ставки до 20% — рост ставок по вкладам. Так, Россельхозбанк повысил ставки по вкладам в рублях до 21% при размещении на 92 и 182 дня.

В результате этих изменений клиенты не только стали открывать новые вклады, но и закрывать старые, размещая снятые деньги под более высокие проценты. Данный процесс продемонстрировал относительную стабилизацию к 10 марта, и с этого периода специалисты РСХБ отмечают рост как общей суммы рублевых вкладов, размещенных в банке, так и вкладов в евро. Всего с 28 февраля в РСХБ было открыто около 1 млн вкладов на сумму более 500 млрд рублей.

Кроме того, существенно возрос интерес к выпуску новых платежных карт — всего за три недели РСХБ было эмитировано более 120 тысяч.

"Розничный сегмент Россельхозбанка в последние недели работает очень активно, основной объем операций приходится на работу со вкладами и выпуск платежных карт. Отмечу интенсивную работу Контакт-центра банка, где наши сотрудники и голосовой помощник подробно консультируют по всем продуктам: от кредитов до операций с валютой. При этом в офисах время ожидания клиентов сократилось на четверть благодаря оптимизации процесса обслуживания и разделения клиентопотока. Клиенты также стали заметно больше пользоваться Интернет-банком и мобильным приложением, где можно выполнить практически все операции, в том числе и открыть вклад под максимальный процент", — отметила руководитель Розничного бизнеса Россельхозбанка Светлана Вишнякова.

Россельхозбанк осуществляет все операции по платежам, переводам, кредитам, вкладам и другим продуктам для физических и юридических лиц в штатном режиме. На всей территории России клиенты могут оплачивать товары и услуги банковскими картами (которые, независимо от платежной системы, теперь действуют бессрочно), доступны операции с валютой. Все основные банковские операции также можно выполнять через каналы дистанционного обслуживания: в мобильном приложении и Интернет-банке. Подробную информацию о банковских продуктах можно получить на официальном сайте РСХБ www.rshb.ru, в отделениях банка, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100.