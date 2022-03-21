"ЭнергосбыТ Плюс": переход на электронные сервисы позволяет беречь ресурсы

Международный день лесов ежегодно отмечается во всем мире 21 марта. Он был учрежден совсем недавно, в 2012 году. Праздник посвящен не только непосредственно сохранению лесов нашей планеты, но и смягчению последствий глобального изменения климата, а также охране всего разнообразия видов, чьим домом является лес.
Одно из крупнейших направлений в вырубке лесов — производство бумаги. Недаром хорошей старой традицией является переработка бумаги и повторное ее использование. Или, как вариант, можно и вовсе отказаться от использования бумаги для некоторых целей. Например, от бумажных квитанций за коммунальные платежи.
Так, ежемесячно только Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" рассылает свыше 400 тысяч бумажных квитанций общим весом около 2 тонн. На производство такого объема бумаги уходит порядка 100 деревьев, каждое из которых росло 35 лет. При этом каждое дерево производит около 92 литров чистого кислорода в день.
Энергокомпания предлагает отказаться от бумажных квитанций и перейти на электронную версию платежных документов. Оформить подписку на электронную версию платежного документа можно на сайте энергокомпании и в личном кабинете "ЭнергосбыТ Плюс". Электронная квитанция доступна клиентам с 1 числа каждого месяца. Этой возможностью уже воспользовались около 10 тысяч клиентов компании.
Компания напоминает: переходя на электронные сервисы "ЭнергосбыТ Плюс", вы делаете свою жизнь комфортнее, а наш мир — зеленее и чище.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается