ГК "Град" может лишиться имущества, которое получено за долги от Алексеевского силикатного кирпича

Группа компаний "Град" может лишиться имущества, которое было передано ей за долги от кирпичного завода в Алексеевке, пишет газета "Самарское Обозрение".

Как пишет издание, 17 июля 2020 г. фирма "Арника" и "Алексеевский силикатный кирпич" заключили сделку о зачете встречных однородных требований. В результате "Арника" стала собственником зданий механической мастерской, центрального материального склада и земельного участка в 1,1 га.

Согласно данным публичной кадастровой карты, кадастровая стоимость трех объектов достигает 18,3 млн рублей. Вся недвижимость расположена в поселке городского типа Алексеевка, на ул. Силикатная, д. 7.

Теперь же арбитражная управляющая ныне банкротящегося "АСК" приступила к возврату отчужденного ранее имущества. В конце 2021 г. Татьяна Макарцева потребовала признать недействительным соглашение о зачете встречных требований между должником и "Арникой". 27 декабря 2021 г. арбитражный суд Самарской области принял заявление Макарцевой. Судебное заседание назначено на 6 апреля.