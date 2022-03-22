16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Компания Алексея Ушамирского выкупила долги перед Газбанком на 1,5 млрд рублей Розничный бизнес РСХБ показывает ускоренный рост Россельхозбанк расширяет сотрудничество с IT-аудиторией Банк "Открытие" предлагает путешествия по России с кешбэком 20% Глава ПСБ Петр Фрадков избран заместителем председателя Союза машиностроителей России

Банки Финансы

Россельхозбанк запустил сервис автоматической проверки недвижимости

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Россельхозбанк совместно с российской компанией резидентом Сколково ООО "Реалти Клауд" запустил сервис дистанционной проверки объекта недвижимости на юридическую чистоту для оформления ипотечной сделки. Отечественная разработка дает возможность посетителям платформы Свое Жилье проверить любые типы объектов недвижимости и их владельцев в режиме онлайн за 50 минут. Пользователь получает электронное заключение о возможных рисках и способах защиты от возможных негативных последствий.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

С помощью сервиса Realty Cloud по адресу объекта или кадастровому номеру можно получить информацию о текущих собственниках, наличии обременений, запретов, долгов в ФССП, ФНС, вероятности банкротства компании-продавца, среднерыночной стоимости и другое. На основании заключения выдаются рекомендации по устранению этих рисков. Система проводит проверку данных через официальные государственные источники (ФССП, ФНС, Росреестр, Нотариат, сервисы СМЭВ), автоматически анализирует ее и формирует отчет.

Пользователи платформы Свое Жилье смогут оценить юридические риски по объекту до встречи с продавцом или его представителем и принять решение о целесообразности приобретения. Данный подход экономит время потенциального покупателя, так как зачастую отказ от покупки объекта недвижимости происходит непосредственно перед сделкой, когда выясняются юридические факты с неприемлемыми правовыми рисками.

"Запуск сервисов для всех этапов приобретения недвижимости с помощью ипотечных средств, а также онлайн-сопровождения ранее оформленного ипотечного кредита — приоритетные направления развития экосистемы Свое Жилье в 2022 году. И запуск сервиса Realty Cloud стал логическим продолжением нашей стратегии развития экосистемы. Данный сервис в перспективе позволит сократить время проверки объекта залога и их владельцев, сократить сроки оформления недвижимости в собственность и сформировать собственную базу проверенных объектов недвижимости", — прокомментировала Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

Своё Жилье от Россельхозбанка — платформа для поиска и покупки недвижимости, которая включает все необходимые сервисы, связанные с качественным благоустройством жилья и проживанием в нем. Цифровые сервисы платформы экономят время пользователей и делают операции по покупке недвижимости более понятными.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3