Россельхозбанк запустил сервис автоматической проверки недвижимости

Россельхозбанк совместно с российской компанией резидентом Сколково ООО "Реалти Клауд" запустил сервис дистанционной проверки объекта недвижимости на юридическую чистоту для оформления ипотечной сделки. Отечественная разработка дает возможность посетителям платформы Свое Жилье проверить любые типы объектов недвижимости и их владельцев в режиме онлайн за 50 минут. Пользователь получает электронное заключение о возможных рисках и способах защиты от возможных негативных последствий.

С помощью сервиса Realty Cloud по адресу объекта или кадастровому номеру можно получить информацию о текущих собственниках, наличии обременений, запретов, долгов в ФССП, ФНС, вероятности банкротства компании-продавца, среднерыночной стоимости и другое. На основании заключения выдаются рекомендации по устранению этих рисков. Система проводит проверку данных через официальные государственные источники (ФССП, ФНС, Росреестр, Нотариат, сервисы СМЭВ), автоматически анализирует ее и формирует отчет.

Пользователи платформы Свое Жилье смогут оценить юридические риски по объекту до встречи с продавцом или его представителем и принять решение о целесообразности приобретения. Данный подход экономит время потенциального покупателя, так как зачастую отказ от покупки объекта недвижимости происходит непосредственно перед сделкой, когда выясняются юридические факты с неприемлемыми правовыми рисками.

"Запуск сервисов для всех этапов приобретения недвижимости с помощью ипотечных средств, а также онлайн-сопровождения ранее оформленного ипотечного кредита — приоритетные направления развития экосистемы Свое Жилье в 2022 году. И запуск сервиса Realty Cloud стал логическим продолжением нашей стратегии развития экосистемы. Данный сервис в перспективе позволит сократить время проверки объекта залога и их владельцев, сократить сроки оформления недвижимости в собственность и сформировать собственную базу проверенных объектов недвижимости", — прокомментировала Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

Своё Жилье от Россельхозбанка — платформа для поиска и покупки недвижимости, которая включает все необходимые сервисы, связанные с качественным благоустройством жилья и проживанием в нем. Цифровые сервисы платформы экономят время пользователей и делают операции по покупке недвижимости более понятными.