Транспортная карта в Самаре возвращается к прежнему режиму работы

В связи с отменой ограничений по блокировке социальных карт, единый оператор "Объединенная транспортная карта" возвращается к прежним датам пополнения.

Напомним, в Самарской области с 15 марта возобновлено действие социальных транспортных карт. Ограничения вводились из-за коронавирусной инфекции.

Пополнить соцкарту и все виды безлимитных карт можно с 11 числа текущего месяца до 10 числа следующего месяца.

В Самаре работает горячая линия, на которую можно позвонить и задать вопросы по транспортным картам. 8-929-707-61-38 с 9:00 до 18:00 (по будням).