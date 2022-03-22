Транспортная карта в Самаре возвращается к прежнему режиму работы

В связи с отменой ограничений по блокировке социальных карт, единый оператор "Объединенная транспортная карта" возвращается к прежним датам пополнения.
Напомним, в Самарской области с 15 марта возобновлено действие социальных транспортных карт. Ограничения вводились из-за коронавирусной инфекции.
Пополнить соцкарту и все виды безлимитных карт можно с 11 числа текущего месяца до 10 числа следующего месяца.
В Самаре работает горячая линия, на которую можно позвонить и задать вопросы по транспортным картам. 8-929-707-61-38 с 9:00 до 18:00 (по будням).
Последние комментарии
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!