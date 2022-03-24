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Финансы Экономика и бизнес

Скинуть лишнее: как клиентам МФО существенно снизить ставку по займу

ТОЛЬЯТТИ. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ваш инвестор" предлагает выгодное рефинансирование под залог ПТС.

Фото: предоставлено компанией "Ваш инвестор"

Как правило, люди обращаются в микрофинансовую организацию, когда потребность в дополнительных денежных средствах возникает неожиданно — именно благодаря своей скорости МФО и завоевали популярность. Однако далеко не всегда речь идет о небольших займах "до зарплаты" — например, в сервисе займов под ПТС "Ваш инвестор", размеры займов для физлиц достигают миллиона рублей, а срок погашения может доходить до года.

Жизнь богата на неожиданности, и может возникнуть ситуация, когда погашение долга для заемщика становится проблематичным. В этом случае выходом может стать рефинансирование займа.

Рефинансирование — это форма кредитования, которая позволяет закрыть обязательства по проблемным задолженностям с помощью нового займа, но на более выгодных условиях. Важно понимать, что это не просто "кредит, чтобы закрыть другой кредит", а важный и полезный финансовый инструмент, который давно стал привычным в сфере банковского кредитования. Но мало кто знает, что рефинансировать можно и заем, взятый в микрофинансовой организации.

В сервисе "Ваш инвестор" уже год работает тариф выгодного рефинансирования "Честный минус" — благодаря которому можно на целый 1% уменьшить ставку по текущему займу, взятому в другой микрофинансовой организации.

Согласно условиям, чтобы "перенести" свой заем в "Ваш инвестор" со сниженной ставкой, заемщик должен обратиться в компанию со справкой по займу или копией действующего договора от другой организации. При этом нужно помнить, что "Ваш инвестор" выдает займы под залог автотранспорта, и воспользоваться услугой рефинансирования могут только владельцы автомобилей. Минимально возможная ставка при рефинансировании составляет 5%.

Сумма займа до 1 000 000 руб. для физлиц и до 5 000 000 руб. для юрлиц.

  • Для заключения договора потребуется минимум документов: паспорт, паспорт транспортного средства (ПТС) и свидетельство о регистрации транспортного средства, договор займа или справка о действующем займе.
  • Процентная ставка — ниже на 1% годовых, чем в текущем договоре с другой компанией, минимальная ставка после скидки — 5%.
  • Льготный период — период, в течение которого заемщику предоставляется отсрочка платежа без применения штрафных санкций.
  • Повторныv клиентам услуга рефинансирования предоставляется при условии, что заем в "Ваш инвестор" закрыт более трех месяцев назад на дату обращения.

Подать заявку на займ под залог авто можно на сайте компании vashinvestor.ru или по телефону 8-800-1001-465

Материал подготовлен сервисом займов "Ваш инвестор" (ООО ЦФР ВИ). Свидетельство ЦБ РФ № 1803550008909, ИНН 5407967714.

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