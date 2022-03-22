В Самаре осудили вымогателя, лишившего инвалида квартиры

Самарский областной суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве, похищении человека и вымогательстве. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В декабре 2011 г. подсудимый вместе с сообщниками похитил сироту-инвалида из общежития в Тольятти. Жертву насильно посадили в машину, а позже заставили подписать документы, по которым его квартира в Жигулевске по генеральной доверенности перешла в собственность другого человека. После этого "доверенное лицо" продало квартиру за 901 тыс. рублей. Деньги получили участники ОПГ.

Обвиняемый полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В итоге его приговорили к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Уголовное дело других пяти участников группы сейчас рассматривает Самарским облсуд.