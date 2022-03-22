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Вклад "Капитал" Новикомбанка вошел в тройку самых выгодных депозитов

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Вклад "Капитал" Новикомбанка, опорного банка госкорпорации Ростех, занял второе место в рейтинге самых выгодных депозитов марта среди топ-30 банков по активам. К такому выводу пришли аналитики крупнейшего в России финансового супермаркета Banki.ru.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Рейтинг основан на данных официальных сайтов банков на 17 марта 2022 года. Анализировались вклады сроком на три месяца с максимальной доходностью при размещении суммы в 200 тысяч рублей. Вклад "Капитал" Новикомбанка с процентной ставкой 24% годовых занял второе место, доход по нему составил 11 835 рублей.

"Капитал" — это вклад с повышенной процентной ставкой. Доходность вкладов линейки "Капитал" составляет до 25% годовых в рублях, до 9% годовых в долларах и до 8% в евро в зависимости от размера первоначального взноса и срока вклада, который определяется клиентом в диапазоне от 31 до 400 дней. Выплата процентов производится путем присоединения к сумме вклада в день окончания его срока. Пополнение и частичное снятие денежных средств не предусмотрены.

"Банковский вклад является наиболее безопасным способом хранения накоплений. Во-первых, благодаря высоким процентам деньги защищены от инфляции. Во-вторых, размещение средств на депозитах помогает человеку дисциплинированно и разумно обращаться со своими сбережениями, например не совершать эмоциональные покупки. Благодаря выгодным условиям по основной линейке депозитов и срочным предложениям Новикомбанк отмечает регулярный приток средств вкладчиков. В 2021 году прирост портфеля депозитов физлиц составил 27%. При этом и в прошлом году, и в этом вклад "Капитал" — один из самых востребованных наших продуктов", — прокомментировал заместитель председателя правления Новикомбанка Герман Белоус.

В Новикомбанке действует универсальная линейка вкладов. Кроме "Капитала", банк предлагает такие депозиты, как "Рантье" со ставкой, привязанной к ключевой ставке ЦБ. "Рост" — накопительный вклад с ежемесячной выплатой и растущей процентной ставкой. "Комфорт" — вклад с возможностью пополнения и расходования денежных средств. Срочный вклад "Верный курс", оформляемый в долларах США и/или евро.

Клиенты Новикомбанка могут открыть депозиты без посещения офиса — через Интернет-банк или мобильное приложение.

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