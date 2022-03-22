В Самарской области осудили уклониста

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Безенчукский районный суд Самарской области вынес приговор 20-летнему жителю райцентра, которого обвиняли в уклонении от военной службы. Об этом сообщает региональная прокуратура.