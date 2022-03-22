Водитель из Самары получил шесть лет колонии за смерть пассажира

В Самаре суд рассмотрел уголовное дело автомобилиста, пассажир которого погиб в ДТП. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

13 февраля 2020 г. пьяный мужчина ехал на Hyundai по Московскому шоссе. Он нарушил ПДД, потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя машинами. В результате аварии погиб пассажир Hyundai.

Суд назначил мужчине шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.